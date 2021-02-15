Даллас, США, , 11:12 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 121:118.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, записавший в свой актив 44 очка.

В составе «Портленда» наибольшую результативность показал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, на счету которого дабл-дабл из 34 очков и 11 результативных передач.

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