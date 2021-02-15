Денвер, США, , 11:08 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:105.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей, записавший в свой актив 25 очков. Кроме того, центровой Никола Йокич сделал трипл-дабл из 23 очков, 16 подборов и 10 результативных передач.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал форвард Леброн Джеймс, на счету которого дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов.

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