Детройт, США, , 11:00 — REGNUM «Детройт Пистонс» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 123:112.

Самыми результативными в матче стали игроки «Пеликанс» Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм, записавшие в свой актив по 26 очков.

В составе «Детройта» наибольшую результативность показал форвард Джош Джексон, набравший 21 очко. Трипл-дабл оформил центровой Мэйсон Пламли — 17 очков, 10 подборов и 10 результативных передач.

Читайте также: «Портленд» победил «Филадельфию», несмотря на 35 очков Эмбиида