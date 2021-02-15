Мельбурн, Австралия, , 10:42 — REGNUM Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Италии Фабио Фоньини в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Надаль шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 из 19 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, три ошибки на подаче и 2 из 6 брейков.

В четвертьфинале турнира Надаль сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Маттео Берреттини (Италия).

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