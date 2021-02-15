Москва, , 10:36 — REGNUM В матче между Андреем Рублёвым и Даниилом Медведевым победит тот, у кого окажутся крепче нервы. Об этом 15 февраля заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

По его словам, за последнее время Медведев и Рублёв знают чего ожидать друг от друга. Он отметил, что Медведев играет разнообразнее и более изощрённо в технико-тактическом плане, а Рублёв — напористее и агрессивнее.

«Победит тот, кто справится с эмоциями, у кого окажется сильнее нервная система», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев и Рублёв вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), где сыграют друг против друга.

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