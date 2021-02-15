Ростов-на-Дону, , 09:58 — REGNUM Игрок сборной Бразилии по гандболу Эдуарда Аморим подписала контракт с «Ростов-Доном». Защищать клубные цвета российской команды левая полусредняя будет в течение одного года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба.

Аморим в разные годы выступала не только за бразильские клубы, но и защищала цвета «Кометала» (Македония) и «Дьёра» (Венгрия). Она является неоднократным победителем Лиги чемпионов, чемпионатов Венгрии и Македонии, Панамериканских игр. В 2013 году завоевала титул чемпионки мира.

В конце января 2021 года игрок сборной Бразилии была признана лучшей гандболисткой десятилетия (по версии портала handball-planet.com).

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