Дейтона-Бич, США, , 09:52 — REGNUM Авария с участием 16 автомобилей произошла в ходе гонки в рамках американской гоночной серии NASCAR. Это была первый заезд нового сезона «Дейтона 500».

Массовый завал случился на 15-м круге из 200. Две машины, шедшие во главе пелотона, допустили контакт, из-за чего одна из них развернулась. Это привело к цепной реакции, в итоге в завале поучаствовало 16 машин.

Заезд был остановлен желтыми флагами. Позже они сменились на красные из-за надвигающейся на трассу грозы.

https://twitter.com/NASCAR/status/1361049045217632256