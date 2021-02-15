Роттердам, Нидерланды, , 09:43 — REGNUM Мужская сборная России по водному поло одержала победу над сборной Франции в первом матче отборочного турнира к Олимпиаде в Токио. Встреча завершилась со счетом 13:12.

Наибольшую результативность в матче показал игрок французской команды Уго Крузийя, забросивший пять мячей. В составе российской сборной четыре гола забил Иван Нагаев.

Во втором матче сборная России сыграет с командой Румынии.

Квалификационный турнир проходит в Роттердаме (Нидерланды). В соревнованиях участвуют 12 команд, разбитые на две группы. По четыре команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Путевку на Игры получат три сборные.