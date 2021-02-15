Мельбурн, Австралия, , 09:37 — REGNUM Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла представительнице США Джессике Пегуле в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 3:6.

Свитолина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, две ошибки на подаче и 4 из 14 брейков.

В четвертьфинале турнира Пегула сыграет с другой американской теннисисткой — Дженнифер Брэйди.