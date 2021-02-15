Чебоксары, , 09:23 — REGNUM В Чувашии в «Лыжне России», которая в республике была совмещена с Днём здоровья и спорта, приняли участие около 100 тыс. человек. В пяти муниципалитетах проведение лыжной гонки перенесли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 15 февраля, заявил на планёрке в правительстве глава минспорта республики Василий Петров.

«Лыжня России» в Чебоксарах Cap.ru

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По его словам, в массовой всероссийской гонке «Лыжня России» приняли участие 34 813 человек, из них самым юным лыжником стал двухлетний Иван Трофимов, самым возрастным — 64-летний Олег Сорокин. В ведомстве уточняют, что участники старше 65 лет из-за пандемии коронавируса к соревнованиям не допускались.

«Случаев спортивного травматизма не было, все живы и здоровы. Хотя мероприятия прошли с рядом ограничений, это не помешало выплеснуть эмоции и показать уровень спортивной подготовки», — сказал Василий Петров.

Министр спорта также отметил, что в пяти муниципальных образованиях гонку «Лыжня России» перенесли.

Кроме того, 13 февраля в Чувашии прошёл День здоровья и спорта. По словам Василия Петрова, в нём приняли участие 57 тыс. человек. В результате в «двойном празднике», который состоялся 13 февраля, приняли участие около 100 тыс. жителей и гостей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, «Лыжня России» проводится в стране ежегодно с 1982 года. Чувашия присоединилась к этому масштабному мероприятию в 2005 году, а с 2009 года этапы «Лыжни России» проводятся во всех городах и районах республики.