Валенсия, Испания, , 09:16 — REGNUM «Осасуна» одержал победу над «Леванте» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил нападающий «Осасуны» Анте Будимир 74-й минуте. А на 79-й хавбек «Леванте» Хосе Луис Моралес не смог реализовать пенальти.

На сегодняшний день «Осасуна» занимает 12-е месте в чемпионате Испании, на счету команды 25 очков после 23 матчей. «Леванте» идёт на 10-м месте с 27 очками.

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