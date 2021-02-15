Новосибирск, , 09:16 — REGNUM В Новосибирской области в 39-й Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России — 2021» — приняли участие 14 679 человек. Как отмечают организаторы, отличительной особенностью стартов этого года стало поздравление на лыжне с Днём всех влюбленных. Лыжники в ходе заездов дарили друг другу «валентинки».

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Отметим, что в текущем году «Лыжня России» в Новосибирской области прошла под знаком Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года — на эту тему была подготовлена специальная дистанция 2023 м, развернуты тематическая палатка и фотозона, организованы импровизированные игры в хоккей.

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Лыжная гонка 14 февраля 2021 года состоялась почти во всех районах и городских округах Новосибирской области, за исключением трех муниципальных образований, в которых её перенесли из-за морозов. Так, в р. п. Коченево гонка пройдёт 19 февраля, в р. п. Северное — 20 февраля, в р. п. Убинка — 21 февраля.

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