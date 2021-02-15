Вильярреаль, Испания, , 09:13 — REGNUM «Бетис» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Бетиса» голы забили нападающий Набиль Фекир на 45-й минуте и защитник Эмерсон на 52-й минуте. «Вильярреал» ответил голом форварда Жерара Морено, реализовавшего пенальти на 65-й минуте.

На сегодняшний день «Бетис» занимает седьмое месте в чемпионате Испании, на счету команды 33 очка после 23 матчей. «Вильярреал» идёт на шестом месте с 36 очками.

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