Мадрид, , 09:10 — REGNUM «Реал» одержал победу над «Валенсией» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Реала» голы забили нападающий Карим Бензема на 12-й минуте и полузащитник Тони Кроос на 42-й минуте.

На сегодняшний день «Реал» занимает второе месте в чемпионате Испании, на счету команды 49 очков после 23 матчей. «Валенсия» идёт на 13-м месте с 24 очками.

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