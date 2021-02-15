Морейра-де-Конегуш, Португалия, , 09:05 — REGNUM «Бенфика» сыграла вничью с «Морейренсе» в матче 19-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 25-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Бенфики» Харис Сеферович. «Морейренсе» смог отыграться благодаря голу форварда Иана, который на 40-й минуте реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Бенфика» занимает четвёртое место в чемпионате Португалии, в активе команды 38 очков. «Жил Морейренсе» идёт на восьмом месте с 25 очками.

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