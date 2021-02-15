Кротоне, , 08:58 — REGNUM «Сассуоло» одержал победу над «Кротоне» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Сассуоло» голы забили нападающие Доменико Берарди на 14-й минуте и Франческо Капуто, реализовавший пенальти на 49-й минуте.

У «Кротоне» точным ударом отметился полузащитник Адам Уна на 26-й минуте.

На сегодняшний день «Сассуоло» занимает восьмое место в чемпионате Италии, в активе команды 34 очка. «Лацио» идёт на 20-м месте с 12 очками.

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