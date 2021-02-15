Милан, Италия, , 08:55 — REGNUM «Интер» одержал победу над «Лацио» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Интера» дубль оформил нападающий Ромелу Лукаку, который на 22-й минуте реализовал пенальти, а на 45-й удвоил преимущество своей команды. Ещё один гол на счету форварда Лаутаро Мартинеса.

У «Лацио» точным ударом отметился полузащитник Сергей Милинкович-Савич на 61-й минуте.

«Интер» вышел на первое место в чемпионате Италии, в активе команды 50 очков. «Лацио» идёт на седьмом месте с 40 очками.

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