Мельбурн, Австралия, , 08:49 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Норвегии Каспером Руудом в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Теннисисты успели обыграть два сета, в которых Рублёв победил счётом 6:2, 7:6 (7:3). После этого Рууд отказался от продолжения матча по состоянию здоровья.

Рублёв четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, две ошибки на подаче и 2 из 3 брейков.

В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с другим российским теннисистом — Даниилом Медведевым.

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