Мельбурн, Австралия, , 08:11 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем США Маккензи Макдональдом в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2, 6:3.

Медведев семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, две ошибки на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с победителем матча между Андреем Рублёвым (Россия) и Каспером Руудом (Норвегия).

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