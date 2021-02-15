Ростов-на-Дону, , 00:05 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над командой из Венгрии, занял первое место в группе А и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Ференцварош» был повержен со счётом 26:24. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской дружины.

Встреча состоялась 13 февраля в Ростове-на-Дону. Среди хозяек площадки отличились Юлия Манагарова, забившая семь мячей. Шесть точных бросков на счету у Ксении Макеевой, четыре — у Анны Сень.

«На мой взгляд, «Ференцварош» играет в один из лучших и в один из самых привлекательных гандболов в Европе. И у нас, и у соперника не хватало некоторых гандболисток. В первом тайме у нас были проблемы, но во второй половине встречи действовали лучше. <…> В последние десять минут у нас тоже были проблемы, но в целом мы контролировали игру. Первый шаг к титулу — победа в группе. Поэтому я горжусь своей командой», — прокомментировал главный тренер «Ростов-Дона» Пер Юханссон.

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