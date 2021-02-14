Манчестер, Великобритания, , 22:46 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после матча с «Вест Бромвичем» (1:1) прокомментировал текущее физическое состояние нападающего Антони Марсьяля.

Француз был заменен на 66-й минуте встречи с «Вест Бромвичем».

«Не обеспокоен физической формой Марсьяля. Я знаю, что он упорно работает, чтобы вернуть себе форму.

Он очень хорошо относится к работе. Иногда форма временна, а класс постоянен. Класс у него есть», — приводит слова Сульшера портал Goal.

В текущем сезоне Марсьяль отличился 4 голами и 3 голевыми передачами в 19 матчах чемпионата.