Москва, , 22:15 — REGNUM Защитник Вячеслав Войнов в ближайшее время может завершить профессиональную карьеру.

Согласно информации портала Metaratings, в предверии текущего сезона хоккеист занимался поиском команды, готовой платить ему зарплату в 100 миллионов рублей за сезон, но в КХЛ такой не нашлось. Клубы из НХЛ также не были заинтересованы в Войнове.

Последним клубом игрока был «Авангард», в составе которого он провел сезон 2019/2020 и набрал 41 (11+30) очков в 59 матчах чемпионата.

В общей сложности в КХЛ он провел 204 матча и набрал 117 (34+83) очков.

В НХЛ россиянин выступал за «Лос-Анджелес Кингз» и взял с ними Кубок Стэнли в 2014 году. Всего он провел 190 матчей и набрал 81 (18+63) очко в лиге.