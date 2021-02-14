Лондон, , 21:56 — REGNUM Лондонский «Арсенал» смог прервать трехматчевую серию без побед, приняв на своем поле «Лидс» в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе лондонской команды три мяча на свой счет записал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, также голом отличился защитник Эктор Беллерин. Со стороны «Лидса» отметились защитник Паскаль Стрёйк и форвард Элдер Кошта.

«Арсенал» опережает «Лидс» в турнирной таблице чемпионата на два очка, занимая десятое место с 34 баллами.