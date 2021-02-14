Лондон, , 21:26 — REGNUM Бывший наставник немецких «Лейпцига», «Шальке» и «Хоффенхайм» Ральф Рангник сообщил, что лондонский «Челси» предлагал специалисту временное место главного тренера до прихода на этот пост Томаса Тухеля.

«Я ответил на это: «Я хотел бы приехать и поработать с «Челси», но я не могу приехать на 4 месяце. Я не временный тренер».

Возможность поработать в клубе АПЛ это должно быть что-то особенное. Это зависит от клуба и от того, захотят ли они работать с немецким тренером», — заявил специалист The Times.