Роли, США, , 20:27 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» поместила нападающего Алекса Гальченюка на драфт отказов.

Согласно информации журналиста Криса Джонстона, клуб отправил форвард на драфт отказов НХЛ спустя день после обмена. Напомним, что 13 февраля «Каролина» согласовала обмен Гальченюка из «Оттавы Сенаторз».

В текущем сезоне он отличился одной шайбой в 8 матчах регулярного чемпионата.

Игрок обладает соглашением с годовой зарплатой в размере 1,05 миллиона долларов, которое истекает этим летом.