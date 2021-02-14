Берлин, , 20:07 — REGNUM Российские спортсмены стали третьими в медальном зачете по итогам чемпионата мира (ЧМ) по бобслею и скелетону в Альтенберге (Германия). Об этом 14 февраля сообщает РИА Новости.

Бобслей German Federal Archive

Все российские медали на ЧМ завоеваны в скелетоне. В соревнованиях у мужчин серебро взял Александр Третьяков, у женщин — III место заняла Елена Никитина. В командных соревнованиях Никитина и Третьяков завоевали бронзу.

I место в медальном зачете заняла команда Германии, на ее счету — по 5 золотых, серебряных и бронзовых наград.

II место — у представителей США (2 золота).

Соревнования проходили с 5 по 14 февраля.