Амстердам, 14 февраля 2021, 19:58 — REGNUM Конькобежец Александр Румянцев (Россия) завоевал бронзу чемпионата мира (ЧМ) на дистанции 10 000 м. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
I место и золото завоевал Нильс ван дер Пул (Швеция), на II месте — Йоррит Бергсма (Нидерланды). Румянцев стал третьим.
Сборная России по решению Спортивного арбитражного суда выступает в Нидерландах под названием RSU (Russian Skating Union) и флагом Союза конькобежцев РФ.
Форма спортсменов лишена российского триколора и герба.