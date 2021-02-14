Москва, , 19:50 — REGNUM Старший тренер женской сборной РФ по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал выступление подопечных на ЧМ в Поклюке после гонки преследования.

«Постараемся исправить ситуацию. Надо просто разговаривать с людьми, спортсмены же люди», — передает слова специалиста ТАСС.

«Где-то мы ошиблись, где-то спортсмены недооценили себя, но доля вины на нас большая. … я ожидал, что будет лучше. Большая вина на мне», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в гонке преследования российские спортсменки финишировали вне топ-20, лучшей стала Ирина Казакевич (23 место).