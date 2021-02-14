Рим, , 19:42 — REGNUM Футбольный клуб «Аталанта» победил «Кальяри» в матче 22 тура чемпионата Италии. Встреча в Кальяри завершилась — 1:0. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный мяч забил Луис Мурьель. При этом голевую передачу отдал Алексей Миранчук (Россия).

Кстати, «Аталанта» поздравила в Instagram болельщиков с Днем святого Валентина."Всем, кто любит «Аталанту», счастливого Дня святого Валентина», — говорится в подписи к видео, на котором футболисты клуба показывают сердечко.