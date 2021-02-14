Лондон, , 19:06 — REGNUM Футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион» сыграли вничью в матче 24 тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча в Вест-Бромвиче завершилась — 1:1. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игроки «Вест Бромвич Альбион» открыли счет на 2 минуте благодаря голу Мбайе Дьяна. «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения благодаря голу Бруну Фернандеша.

Теепеерь «Манчестер Юнайтед» с 46 очками занимает II место в турнирной таблице, «Весь Бромвич» с 13 очками — на 19 месте.