Магнитогорск, Челябинская область, , 18:58 — REGNUM Хоккейный клуб «Йокерита» (Финляндия) на выезде в Магнитогорске обыграл «Металлург» (Магнитогорск) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча завершилась победой гостей — 5:2.

У «Йокерита» шайбы забросили Маркус Хянникяйнен, Вели-Матти Савинайнен, Саку Мяеналанен, Ииро Пакаринен. У «Магнитки» — дубль оформил Деннис Расмуссен.

«Металлург» гарантировал себе выход в плей-офф, но потерпел первое поражение после 10 побед подряд.