Москва, , 18:27 — REGNUM Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал досрочную победу сборной РФ в Еврохоккейтуре сезона — 2020/21.

«Победа есть победа,… У нас хорошая молодёжь, которую мы обстреливаем с прицелом на будущее. Смотрим игроков, идём своим планом. Для того и Евротур, чтобы проверять молодых», — передает слова Третьяка ТАСС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче III этапа Еврохоккейтура. Встреча завершилась — 7:4 в пользу команды РФ.

Таким образом, сборная России стала победителем Шведских хоккейных игр, одержав победы во всех 3 матчах.