Братислава, , 17:40 — REGNUM Российские биатлонистки Анастасия Гореева и Анастасия Егорова завоевали две медали в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гореева выиграла серебро, отстав от победительницы Ванессы Фойгт (Германия) на 30,8 сек. и допустив 2 промаха. Егорова — взяла бронзу.

В мужской гонке преследования победу одержал Филипп Наврат (Германия). Следом расположились Юстус Стрелов (Германия) и Зиверт Бакен (Норвегия).

IV этап Кубка IBU пройдет в Брезно-Осрблье 17 — 21 февраля.