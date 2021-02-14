Париж, , 17:33 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 25 тура чемпионата Франции. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра завершилась — 2:2.

Дубль у «Монако» сделал Виссам Бен Йеддер (48 и 90 мин.). У гостей 2 мяча на счету Терема Моффи (7 и 62 мин.).

Игрок сборной РФ по футболу Александр Головин не вошел в заявку «Монако» на этот матч.

Клуб «Монако» с 49 очками занимает IV место в турнирной таблице, «Лорьян» с 23 очками — на 17 месте.