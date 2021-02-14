Мальмё, Швеция, , 16:53 — REGNUM Сборная Чехии по хоккею в матче третьего этапа Евротура (Шведские хоккейные игры) уступила команде России. Встреча прошла 14 февраля в Мальмё и завершилась со счетом 4:7.

В составе «красной машины» отличились Захар Бардаков, Павел Красковский, Николай Коваленко, Даниил Мисюль, Василий Подколзин, Владимир Бутузов и Никита Чибриков.

У команды Чехии шайбы забросили Якуб Флек, Лукаш Клок и Давид Томашек (буллит).

Таким образом, сборная России, одержав победы во всех трёх матчах, стала победителем Шведских хоккейных игр.

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля сборная Швеции по хоккею в матче второго тура третьего этапа Евротура уступила команде России в серии буллитов.

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