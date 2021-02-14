Амстердам, , 16:50 — REGNUM Конькобежка Евгения Лаленкова (Россия) заняла III место и завоевала бронзу на дистанции 1500 м на чемпионате мира (ЧМ) в Херенвене (Нидерланды). Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лаленкова уступила 0,48 сек. победительнице Рагне Виклунд (Норвегия) — 1 мин. 54,613 сек. II место — заняла Бриттани Боу (США) — +0,42 сек.

Елизавета Голубева из РФ (+1,28) — на 7 месте, Дарья Качанова (+2,46) — на 11.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда сборная РФ выступает в Нидерландах под названием RSU (Russian Skating Union) и флагом Союза конькобежцев РФ.

Форма спортсменов лишена российского герба и триколора.