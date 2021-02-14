Москва, , 16:43 — REGNUM Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов (Россия) сообщил о завершении сотрудничества с промоушеном ACA. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Это был мой крайний выход в клетку ACA. … Это было славное время и яркий путь. Мой следующий выход — AMC Fighter Club. Ждёте шоу? Я вроде как обещал, что не дам вам скучать. Мой друг Ясуби Эномото — сумасшедший импровизатор, всё на ходу. Спасибо, это было круто», — написал Исмаилов в Instagram.

Исмаилов провёл 4 поединка под эгидой ACA, во всех одержал победу.

В общей сложности в его списке — 17 побед, 2 поражения и 1 ничья в смешанных единоборствах.