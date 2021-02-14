Стокгольм, , 16:40 — REGNUM Сборная России по хоккею обыграла Чехию в рамках шведского этапа Евротура — 7:4. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Красной машины» шайбами отметились Павел Красновский, Захар Бардаков, Даниил Мисюль, Николай Коваленко, Владимир Бутузов, Василий Подколзин, Никита Чибриков.

«За целый этап до завершения соревнований сборная России становится победителем Еврохоккейтура 2020−2021! Поздравляем игроков, штаб и, конечно, болельщиков», — отмечается в сообщении на странице нацкоманды в Twitter.

Данная победа стала для сборной РФ 9 подряд в Еврохоккейтуре. По этому показателю нацкоманда сравнялась с финнами. Швеция становилась победителем 4 раза, Чехия — 2.