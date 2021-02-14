Мюнхен, Германия, , 15:45 — REGNUM Французский защитник футбольного клуба «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано перешел в состав мюнхенской команды «Бавария». Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба команды из Мюнхена.

При этом уточняется, что 22-летний футболист начнет играть в составе мюнхенской «Баварии» с 1 июля текущего года и что его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

«Мы счастливы, что смогли приобрести Дайо Упамекано для «Баварии». Дайо станет очень важным строительным блоком для нашей команды в ближайшие годы, мы уверены в этом», — приводит пресс-служба слова спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича по этому поводу.

Отметим, Дайо Упамекано играл в составе «РБ Лейпциг» с 2017 года и в нынешнем сезоне сыграл в составе лейпцигской команды в 26 матчах, забив в них один гол.