Эльче, Испания, , 15:23 — REGNUM Новым главным тренером футбольного клуба «Эльче» назначен Фран Эскриба. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба команды из Эльче.

Уточняется, что соглашение между руководством «Эльче» и 55-летним специалистом рассчитано до конца текущего сезона.

«Добро пожаловать домой, тренер!» — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом Фран Эскриба уже бы главным тренером «Эльче» с 2012 по 2015 год, также он работал в «Валенсии», «Бенфике», мадридском «Атлетико» и других клубах.

Отметим, 13 февраля Хорхе Альмирон, который стал главным тренером «Эльче» в минувшем году, объявил о своем решении покинуть занимаемый им пост.