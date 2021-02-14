Париж, , 14:17 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино на регулярной основе общается с французским голкипером лондонской команды «Тоттенхэм» Уго Льорисом. Об этом 14 февраля сообщает Football Insider.

По информации издания, в парижской команде рассматривают 34-летнего футболиста в качестве одной из приоритетных целей для приобретения во время летнего трансферного окна.

При этом Почеттино и Льорис работали вместе в то время, когда аргентинский специалист был главным тренером «Тоттенхэма», с 2014 по 2019 годы. Указывается, что он намерен переманить голкипера в ПСЖ для того, чтобы сделать главным вратарем команды.

Отметим, Уго Льорис играет в «Тоттенхэме» с 2012 года, являясь основным вратарем клуба. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб в 23 матчах, пропустив в них 25 мячей.