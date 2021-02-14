Мадрид, , 14:10 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» не стал продавать своего бразильского полузащитника Каземиро в команду «Пари Сен-Жермен». Об этом 14 февраля сообщает газета Marca.

По информации издания, в мадридской команде не рассматривают предложения о продаже 28-летнего футболиста, и сумма сделки в данном случае не имеет значения.

Также уточняется, что в «Реале» игрока крайне ценят и не намерены с ним расставаться. Текущий контракт бразильца рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Каземиро сыграл за «Реал» в 26 матчах и смог в них отметиться пятью забитыми мячами и одним голевым пасом.