Турин, Италия, , 14:01 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» намерен заполучить в свой состав французского защитника мадридской команды «Реал» Рафаэля Варана. Об этом 14 февраля сообщает Calciomercato.

По информации источника, команда из Турина также может попробовать обменять 27-летнего футболиста на своего турецкого защитника Мериха Демирала. При этом текущее соглашение игрока рассчитано до лета 2022 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Рафаэль Варан сыграл в составе «Реала» в 28 матчах и забил в них два гола. Его примерная трансферная стоимость составляет €70 млн.