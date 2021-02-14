Поклюка, Словения, , 14:01 — REGNUM Почти в два раза был уменьшен из-за пандемии коронавирусной инфекции бюджет чемпионата мира (ЧМ) по биатлону в Поклюке (Словения). Об этом 14 февраля сообщил генеральный директор оргкомитета турнира Тим Фарчник.

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«Первоначально операционный бюджет турнира был €7 млн, позднее мы сократили некоторые расходы, так что он стал равен €5,5 млн. Сейчас, из-за отсутствия зрителей, бюджет составляет €4 млн», — приводит его слова ТАСС.

При этом Фарчник отметил, что проведение мирового первенства в Поклюке не будет убыточным.

«Мы делаем все необходимое, чтобы контролировать расходы. Мы просто не можем себе этого позволить, потому что в следующем году не будем принимать этап Кубка мира. Так что нам приходится выживать в рамках нынешнего бюджета», — добавил он.

Отметим, чемпионат мира по биатлону в Поклюке будет продолжаться до 21 февраля и из-за пандемии он проходит в отсутствии зрителей.