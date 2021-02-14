Осло, , 14:05 — REGNUM Норвежский биатлонист Йоханнес Бё считает, что санкции Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении сборной России — «самые мягкие» и их можно ещё ужесточить. Его слова на эту тему 14 февраля приводит Dagbladet.

«Наказание, которое они получили, — пожалуй, самое мягкое, которое можно представить», — сказал он.

Также Бё отметил, что есть еще много из того, что в отношении России можно было бы ужесточить, в качестве примера такого возможного ужесточения назвал уменьшение стартовых мест для российской команды.

Отметим, в настоящее время сборная России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишена возможности использовать национальные символы на мировом первенстве.