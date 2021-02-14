Турин, Италия, , 14:01 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» заинтересовался сразу двумя игроками флорентийской команды «Фиорентина». Об этом 14 февраля сообщает Calciomercato.

По данным источника, руководство туринской команды намерено приобрести двух сербских футболистов «Фиорентины» — защитника Николу Миленковича и нападающего Душана Влаховича.

Отметим, Миленкович перешел во флорентийский клуб в 2017 году и в нынешнем сезоне провел за свою команду 16 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами и одним голевым пасом. Влахович также присоединился к «Фиорентине» в 2017 году и сыграл в 20 матчах, забив в них семь голов.