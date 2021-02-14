Сан-Франциско, США, , 12:12 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» уверенно обыграл команду «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Чейз Центр» в Сан-Франциско и закончилась со счетом 117:134 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший в матче 27 очков.

У «Нетс» наиболее результативным оказался разрывающий Кайри Ирвинг, который набрал за игру 23 очка. Его коллега по клубу — защитник Джеймс Харден — немного не добрал до трипл-дабла с 19 очками и восемью подборами и 16 результативными передачами.

Отметим, это вторая подряд победа для «Бруклина», который 16 февраля сыграет с командой «Сакраменто Кингз». «Голден Стэйт» этим поражение прервали свою серию из двух побед подряд и в этот же день встретятся с клубом «Кливленд Кавальерс».