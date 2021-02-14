Глендейл, США, , 11:33 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» переиграл в овертайме команду «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась победой гостей в дополнительное время со счетом 5:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 4:4. В составе «Сент-Луиса» голами отличались Кайл Клиффорд (6-я минута), Зак Сэнфорд (14-я), российский форвард Иван Барбашев (28-я), также записавший на свой счет голевую передачу в матче, и Джордан Кайру (55-я). У «Аризоны» голы забили Конор Гарланд (1-я), Барретт Хэйтон (26-я), Ник Шмальц (42-я) и Драйден Хант (52-я).

В овертайме отличился форвард «блюзменов» Майк Хоффман (62-я), принесший победу своей команде.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин не отметился в матче результативными действиями за 12 минут 03 секунды игрового времени.

Отметим, в следующем матче «Сент-Луис», для которого это вторая победа подряд, снова сыграет 16 февраля «Аризоной», потерпевшей второе подряд поражение.