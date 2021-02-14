Нью-Йорк, США, , 11:07 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счетом 121:99 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Хьюстона» Джон Уолл, набравший в матче 26 очков. Еще 24 очка принес команде его коллега по клубу — защитник Эрик Гордон.

У «Никс» наиболее результативным оказался форвард Джулиус Рэндл, который остановился в шаге от дабл-дабла с 22 очками и девятью подборами.

Отметим, это вторая подряд победа для «Нью-Йорка», который 16 февраля сыграет с командой «Атланта Хоукс». Для «Хьюстона» это пятое подряд поражение, клуб в этот же день сыграет с «Вашингтон Уизардс».