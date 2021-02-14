Нью-Йорк, США, , 10:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл команду «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

У «Айлендерс» забитые голы на свой счет записали оформивший в матче дубль Жан-Габриэль Пажо (12-я минута и 55-я, в большинстве), Джордан Эберле (16-я) и Мэтью Барзал (46-я, в большинстве).

У «Бостона» шайбами отметились Брэд Маршан (9-я) и Патрис Бержерон (37-я).

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Айлендерс», проигравшие прошлую встречу, сыграют 16 февраля с командой «Баффало Сэйбрз». «Бостон», который этим поражением прервал серию из пяти побед подряд, в этот же день встретится с клубом «Нью-Джерси Дэвилз».